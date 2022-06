Ese viejo encono recrudece ahora en vista de la fractura en el Frente de Todos. El Evita impulsa candidaturas que desafían a los jefes comunales, que siguen leales a CFK. Un caso emblemático es el de La Matanza, donde la diputada provincial Patricia Cubria está en campaña para desplazar al histórico dirigente matancero Fernándo Espinoza. Cubría no es otra que la esposa de Emilio Pérsico.

“No entiende los movimientos sociales. No entiende la pobreza, como la mayoría de los políticos“, afirmó Pérsico sobre la Vice. CFK había cuestionado el clientelismo por parte de las organizaciones. "El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé la alta y la baja", dijo en Avellaneda el lunes.

Los intendentes se encolumnaron detrás de la Vice ante el avance del Evita en sus territorios. “Cristina habla de frente cuando hay que hablar de frente. Dice lo que piensa con la espalda de una responsabilidad colectiva y la trayectoria de dos mandatos donde defendió al pueblo”, dijo Insaurralde, que asumió la voz de los jefes comunales.

“Las políticas sociales no pueden ser discrecionales. El mayor éxito de la Asignación Universal por Hijo es justamente la universalidad”, concluyó.

También en el PRO

Pero la descentralización de la administración de los planes sociales no es sólo una iniciativa de los intendentes peronistas. Insaurralde habló del consenso que también abarca a los alcaldes opositores al Frente de Todos. Tal es el caso de Néstor Grindetti, intendente de Lanús, que dejó en claro su postura a través de una carta pública.

“La administración de la asistencia social debe descentralizarse en los municipios, de esta manera se elimina la intermediación y el plan social llega de manera directa al vecino que lo necesita, como contrapartida debe realizarse una tarea para la comunidad", señaló Grindetti en sintonía con Insaurralde.

https://twitter.com/Nestorgrindetti/status/1539584531497459713 Les dejo mi aporte sobre lo que creo que deberíamos hacer con los planes sociales en nuestro país y especialmente en el AMBA.



Esto lo venimos sosteniendo hace muchos años. Es una oportunidad para que toda la dirigencia se ponga de acuerdo y avancemos en una política de Estado. pic.twitter.com/Q7THWqUZDU — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) June 22, 2022

“El estado nacional a través de la cartera de Desarrollo Social debe girar las partidas a los municipios con la nomina de beneficiarios y son las gobernaciones locales quienes deben asignarle una tarea, controlar el presentismo y el cumplimiento efectivo de las actividades con un esquema de incentivos que permitan poco a poco mejorar la situación laboral de cada trabajador como así también favorecer el estudio y la formación, fundamentalmente en oficios que les permitan suplir un déficit evidente del mercado laboral actual", agregó el intendente de Lanús, uno de los anotados en Juntos por el Cambio para disputar la candidatura a la gobernación bonaerense.

