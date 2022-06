Cristina Kirchner la sigue contra Alberto Fernández

Fernández de Kirchner había tomado a la inflación como eje central de su discurso, intentando decir que no es por el déficit fiscal ni la emisión monetaria ni la presión tributaria ni la brecha cambiaria. Ella aseguró que no iba a dar nombres porque sino después la acusaban de "no querer" a uno u otro. "No se trata de querer u odiar, se trata de plata", y volvió a pedirle al mandatario Alberto Fernández que use la "lapicera".