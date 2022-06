Guerra a 'orgas albertistas' por "bancar el ajuste"

Siguiendo con su razonamiento, Larroque consideró que “hay muchos movimientos sociales, pero a veces se identifica a un sector”.

“Lo que decimos es que la clave es que el Estado gobierne la economía y genere oportunidades para el conjunto de la sociedad. Resignarnos a que hay una economía paralela es un error. Defendemos la economía popular y social en términos de autoorganizarse. Puedo entender eso de un gobierno neoliberal como el macrista. Pero nosotros no podemos dejar a la deriva a inmensos sectores de la sociedad”, sentenció.

La acusación de CFK

Cabe recordar que en el acto de la CTA, Cristina Kirchner había dicho: "El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. No pueden seguir tercerizadas (...) El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto. Porque a mí no me gusta que me quieran convencer de que eso es peronismo. Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, trabajo”.

Tras los dichos de la vicepresidenta quedaron bajo la lupa el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, quienes además son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández.

