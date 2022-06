Sangría en el BCRA, que además emite para salvar a Guzmán

image.png

La categoría Otros (Incluye Compras por de bonos CER del BCRA) asciende a 235.490 -millones de pesos-

Esto mismo advierte el analista económico y de mercados, Salvador Di Stefano:

El déficit fiscal es el problema de todos los males, los gastos se financian solo en un 80% con ingresos genuinos El déficit fiscal es el problema de todos los males, los gastos se financian solo en un 80% con ingresos genuinos

Que al mismo tiempo destaca:

El 80% del déficit se financia con emisión monetaria, lo que genera inflación, retraso cambiario, aliento a las importaciones y desaliento a las exportaciones El 80% del déficit se financia con emisión monetaria, lo que genera inflación, retraso cambiario, aliento a las importaciones y desaliento a las exportaciones

En este sentido, Christian Buteler, analista financiero confía:

El BCRA ya no tiene que intervenir en el mercado de bonos en pesos, cada vez que compra un bono emite más pesos. El mercado de deuda hoy está afectado por la mayor necesidad de pesos para pago de impuestos y aguinaldos, seguir con una política expansiva es un error.

El cepo es un instrumento horrible pero deja atrapados a los pesos, quien sale de una posición debe buscar donde colocarla. Incluso cuando se va a MEP o CCL hay otro que recibe los pesos y necesita colocarlos. Si no es el BCRA quien entrega los dólares los pesos siguen dando vuelta. El cepo es un instrumento horrible pero deja atrapados a los pesos, quien sale de una posición debe buscar donde colocarla. Incluso cuando se va a MEP o CCL hay otro que recibe los pesos y necesita colocarlos. Si no es el BCRA quien entrega los dólares los pesos siguen dando vuelta.

Una cosa fue estabilizar la curva de pesos luego de ese miércoles donde sufrían bajas extraordinarias otra muy distinta es intervenir cuando tienen un movimiento lógico por el momento del año.

Si hay algo que sobra en la economía Argentina son pesos, el BCRA los emite para asistir al Tesoro, para comprar dólares, para pagar los intereses de las leliqs y ahora también para comprar bonos. Basta de pesos Si hay algo que sobra en la economía Argentina son pesos, el BCRA los emite para asistir al Tesoro, para comprar dólares, para pagar los intereses de las leliqs y ahora también para comprar bonos. Basta de pesos

Mientras tanto, Aurum, Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propia

De cara a los próximos vencimientos esto presupone un grave riesgo para el financiamiento del Tesoro. El volumen de vencimientos que se avecinan, aún con las compras que estuvieron efectuando organismos públicos y el BCRA -por una cifra del orden de los $400.000 millones-, siguen siendo muy abultados

Esto deja claro el complejo escenario macro que esta viviendo el Gobierno y las pocas herramientas que le quedan disponibles a este. Tal es así que, Horacio Alonso, periodista de Ámbito Financiero asegura que:

Un funcionario del Banco Central habló con un periodista y estaba desconcertado por lo que pasaba en el mercado. Bonos para abajo, riesgo país y dólar para arriba. "Tomamos medidas, subimos la tasa, no entendemos lo que está pasando" Está claro que no entienden Un funcionario del Banco Central habló con un periodista y estaba desconcertado por lo que pasaba en el mercado. Bonos para abajo, riesgo país y dólar para arriba. "Tomamos medidas, subimos la tasa, no entendemos lo que está pasando" Está claro que no entienden

