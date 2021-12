Día Nacional del Camionero y la deuda de Moyano con Menem

Hugo Moyano es el dirigente más importante en la historia del Sindicato de Choferes de Camiones, importante recordarlo en el Día Nacional del Camionero. Unos dirán que es gracias a Néstor Kirchner, quien lo eligió como referente y rechazó a los otros 2 integrantes del trío que comandaba la CGT en 2003, esquema que en 2021 querría repetir Pablo Moyano pero el preferido es Héctor Daer. Luego Kirchner lo privilegió como aliado, algo que inicialmente no refrendó Cristina Fernández de Kirchner aunque más tarde el enemigo común -Mauricio Macri, ex aliado de Moyano- forzó una tregua aunque Moyano no es el líder sindical que prefiere CFK.