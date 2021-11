Camioneros bloquea todos los puertos de Chubut y Santa Cruz

Las empresas pesqueras rechazan "transportar los residuos sólidos y líquidos a las plantas de tratamiento", según explicó el secretario general de la seccional local, que advirtió además que podrían movilizarse a la Casa de Gobierno, en Rawson.

"Tienen que dejar de contaminar y darle laburo a nuestra gente. Hay siete contenedores de residuos llenos en el puerto de Comodoro. No vamos a permitir que por negociados de las Pesqueras se siga permitiendo toda esta situación. Vamos a tomar los Puertos, pelearemos como siempre lo hicimos", aseguró el dirigente chubutense, uno de los principales aliados de Moyano en el interior.

"En Chubut y Santa Cruz hay tres Plantas de Tratamientos de Residuos Sólidos y Líquidos –una en Puerto Madryn, otra en Comodoro Rivadavia y una tercera en Puerto Deseado-. Todos los trabajadores que desempeñan tareas en estas Plantas son afiliados de Camioneros", dijo Taboada.

Comodoro-Puerto.jpg La protesta de Camioneros que mantiene bloqueado el ingreso al puerto de Comodoro Rivadavia, se extiende al resto de los de Chubut, e incluso a Santa Cruz.

"Hace tiempo venimos denunciando que los compañeros no tienen trabajo porque los residuos que genera la actividad pesquera no llegan a las Plantas de Tratamiento. Ya fuimos notificados de que 30 compañeros de Madryn, Comodoro y Deseado serán suspendidos sin goce de haberes para luego ser despedidos", explicó el sindicalista, que fue diputado nacional.

"Nosotros vamos a pelear y reclamar al puerto. No vamos a permitir que despidan a nuestros compañeros. A la fecha no se ha solucionado nada, por parte de Provincia no contestan, andan todos escondidos, el responsable del Puerto anda viajando y todos se hacen los pelotudos. Todos esos residuos que está generando la actividad pesquera los están tirando al mar con la complicidad del director del Puerto y Prefectura Naval Argentina", sostuvo.

El conflicto por los residuos pesqueros

El conflicto comenzó cuando las plantas de tratamiento de residuos y efluentes presentaron el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) ante el Ministerio de Trabajo por el incumplimiento a la ley ambiental por parte de la industria pesquera.

En la presentación que hicieron las empresas de cuidado del medio ambiente, adujeron que "el capricho de la industria pesquera y la indiferencia de las autoridades, han provocado esta crisis" y remarcaron que "no hay razones de fuerza mayor para comenzar con estas medidas; sólo el capricho de desobedecer la ley que tiene la industria pesquera, con consecuencias irreparables como son los despidos y suspensiones masivas y la reducción de las jornadas laborales y el daño ambiental por el volcado ilegal en predios no habilitados de residuos sólidos y los líquidos que directamente los tiran al mar".

protesta.webp Desde el sindicato de Camioneros detallaron que "en todas las pesqueras tiran los desechos sin procesar y acá la solución de fondo la tiene el gobierno de Chubut en la figura del gobernador (Mariano) Arcioni. Vamos a exigir que nos garanticen los 40 puestos de trabajo de nuestro compañeros de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Puerto Deseado, y eso se logrará cuando los residuos pesqueros vayan a las plantas de tratamiento que tengan que ir".

En declaraciones radiales, Taboada criticó el "constante volcado ilegal contaminante de los efluentes y residuos sólidos de las compañías pesqueras, lo que provoca la falta de trabajo y actividad en las plantas de tratamiento de residuos".

Señaló que "ve con bajas expectativas de solución al conflicto en las audiencias de conciliación surgidas por la notificación de la empresa Landfarming (dedicada al tratamiento de residuos) que suspendió a todo el personal, previo al despido". Indicó que "esto afecta a 30 trabajadores en forma directa y 45 en forma indirecta. Este problema no afecta solamente a esta empresa, sino que son muchas empresas ubicadas en Trelew, Rawson, Madryn, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado, las que están casi sin actividad".

Taboada anticipó que los camioneros "vamos a ir a los puertos, vamos a exigir a los funcionarios que nos expliquen porque motivo nos dejaron sin laburo. Cuando esto se soluciona si los funcionarios hacen cumplir la ley y obligan a qué las empresas hagan tratamiento de sus residuos".