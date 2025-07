Mueren 5 personas, se salva un bebe. Posible intoxicación de monóxido de carbono

Hospital Zubizarreta, donde fue atendido el hombre que síntomas compatibles con el coronavirus. Frente del hospital en Devoto donde fue internado un bebe de 2 años, rescatado de Sanabria al 3700

El bebé internado en el hospital Zubizarreta estaría fuera de peligro. Fue clave que lo encontraron en una habitación diferente a aquella en la que descubrieron a los cinco muertos. También registraba nivel alto de carboxihemoglobina.

El director del SAME señaló que las pericias dirán que ocurrió

Si bien los primeros reportes hablaban de un escape de gas, ahora la hipótesis más firme indica que se trató de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. "No había olor a gas en la casa", señaló el director del SAME. Ese dato es el que refuerza la posibilidad de monóxido de carbono y no descartó que los fallecimientos se hayan producido "hace varias horas".

Metrogas

Desde Metrogas detallaron que sólo en junio hubo 15 intervenciones en casos denunciados, con 39 personas intoxicadas y dos fallecidas. En el mismo mes, pero en 2024, se registraron tres intoxicaciones y una muerte por monóxido de carbono, en el área de distribución de la empresa (Ciudad y once partidos del sur del GBA).

Este mismo martes se conocieron otros cinco casos de muerte por inhalación de monóxido de carbono. En Maipú, Mendoza, una mujer de 47 años y su hijo de 14 fallecieron tras utilizar un brasero durante la noche.

En Mar del Plata, en tanto, murieron un hombre y su sobrina, aparentemente por un desperfecto en el calefón. Y en Entre Ríos, la víctima fue una chica de 14 años, que estaba en una habitación con un brasero.

