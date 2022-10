De "En JxC se contagiaron de populismo" al fascismo de CFK

image.png El intento de homicidio de CFK, el cual sucedió el 1 de septiembre.

Dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre de '¿Y si creamos un sistema nuevo de jubilación de privilegio? ¿Y si creamos un organismo nuevo?', y no va más. A la gente no le podemos robar más de su trabajo con impuestos que no se pueden pagar Dentro de nuestro espacio hemos ido adquiriendo la costumbre de '¿Y si creamos un sistema nuevo de jubilación de privilegio? ¿Y si creamos un organismo nuevo?', y no va más. A la gente no le podemos robar más de su trabajo con impuestos que no se pueden pagar

Desde luego que Viale también indagó sobre la opinión de Macri respecto al intento de magnicidio que sufrió Cristina Kirchner a principio del mes pasado. Al respecto, el ex Jefe de Gobierno indicó: "Primero fue un shock. Después un alivio que no pasó nada. Pero después me vino una tremenda indignación con el uso del tema. Siempre tan grotesco, fascista, feriado nacional. A la gente le cuesta llegar a fin de mes y le sacan un día de trabajo".

"¿Fascista?", repreguntó el periodista, y Macri se explayó: "Fascista. Es el culto a la persona. Yo siempre he estado en contra del culto a la persona, lo que vale es el equipo, las ideas. Y cuanto más gente comparte las ideas más fontanero tiene la sociedad. Tampoco nadie va a invertir en este país si todo depende del Presidente".

-----------

Más contenido en Urgente24:

LN+ le dio el pie a Larreta para rectificarse: "No lo apoyo"

Fue asesinado en Merlo un adolescente que sufría de

Dwayne Johnson analiza ser candidato presidencial en 2024

Argentina incluida en las becas globales del Banco Santander

Cromañón: Diputados aprobó, por unanimidad, expropiar el local