La carta de despedida de Noelia: ¿Micaela murió por nada?

Los policías que la atendieron nunca le dijeron que vendría alguien para que le tomara la denuncia, si lo hubieran hecho, quizás ella no tomaba esa decisión. En su desesperación, Carla no pudo esperar; él, para denunciarla, sí esperó. Los policías que la atendieron nunca le dijeron que vendría alguien para que le tomara la denuncia, si lo hubieran hecho, quizás ella no tomaba esa decisión. En su desesperación, Carla no pudo esperar; él, para denunciarla, sí esperó.

image.png

Ante está situación el fiscal Carlos Sale aclaró que no hay ningún indicio de que se haya tratado de un femicidio. Sin embargo, este caso marca la irresponsabilidad por parte de la policía al no cumplir con su obligación de actuar con perspectiva de género, tal y como lo establece la Ley Micaela promulgada el 10 de enero de 2019.

966018_202210182238000000002.jpg Noelia Sosa escribió una carta antes de quitarse la vida.

Las consecuencias

Este caso trajo las consecuencias correspondiente para los oficiales que se encontraban presentes en la comisaría al momento en el que Noelia Sosa fue a hacer la denuncia, sin recibir respuesta a cambio.

El Ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, ordenó que los cinco agentes policiales, que atendieron a la víctima, fueran removidos de su cargo en lo que dura la investigación. Por otra parte, el Jefe de la Unidad Regional Norte, Joaquín Girveaux, por orden del jefe de Policía, Julio Fernández, esta evaluando si tres de ellos, que también estuveron presentes en ese momento, deben ser separados de la fuerza.

Además, los ciudadanos de Trancas siguen reclamando justicia por la jóven yendo a manifestar frente a la comisaría de la localidad. "Que paguen los que tengan que pagar", es una de las exigencias del pueblo.

