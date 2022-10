El SIRA y cuello de botella que afecta a Vaca Muerta

"Hace tres semanas no podemos importar nada. Primero porque la SIMI estaba planchada. Después tiraron abajo la SMI. Hicimos la presentación en el SIRA y hace tres días que no pasa nada. Tengo tapones para fractura frenados y si no llegan esos tapones no se fractura porque no hay tapones de esa medida en la Argentina", aseguró al sitio especializado 'EconoJournal' un empresario del sector petrolero, desesperado por el freno a las importaciones.