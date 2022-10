Según el especialista, la filtración de datos de Aerolíneas Argentinas abarca datos sensibles de los recursos tangibles como electrónicos de la institución, y explicó que ese tipo de filtraciones "naturalmente debe considerarse de alta gravedad".

Por otro lado, explicó que la segunda filtración sucedió esta madrugada e incluye casi 65 mil direcciones de correos de clientes de Aerolíneas, muchos con dominios oficiales y/o gubernamentales.

Así las cosas, y aunque la Aerolínea no avisó del ciberdelito del que fue víctima, Clarín se comunicó con la empresa y estos no negaron la filtración de datos, pero aseguraron que "no se vulneró ningún dato confidencial".

Luego del ataque, los datos internos de Aerolíneas Argentinas están disponible en un foro especializado de compra y venta de información robada, sin embargo, el especialista advirtió que los datos se puede descargar también "sin pagar un peso".

Por último, dicho diario también aseguró que el Ministerio de Salud de la Nación sufrió un hackeo y que la información que está comprometida son los registros médicos, que son ni más ni menos que documentos de gran intimidad para los ciudadanos. Lo mismo ocurrió en el Poder Judicial de Santa Cruz, y los hackers aseguraron en el foro que tienen de ese organismo acceso privilegiado a todos los sistemas, incluyendo bases de datos y credenciales RDP (para conectarse remotamente a los equipos internos).