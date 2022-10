Grieta eterna: CFK acusó al macrismo por el fallido ataque

Continuó: “Estos personajes que organizaban escraches actuaban como provocadores en los actos que convocaba el macrismo, a los que llevaban bolsas mortuorias, horcas o guillotinas que eran muy celebradas por los manifestantes de Barrio Norte, Belgrano, Palermo o Recoleta. La mayoría profesionales, comerciantes o rentistas, personas que asumen que son portadores de la marca más alta de ciudadanía y republicanismo"

Y agregó: “Pero en ninguna de las manifestaciones de Juntos por el Cambio hubo alguien que repudiara estas expresiones de violencia que reproducían las técnicas más berretas de las patotas callejeras”. De este párrafo se entiende la expresión de CFK “silencio cómplices” , es decir, el mutismo de la posición o la falta de crítica ante aquellas manifestaciones violentas

“Es el componente exaltado, el que termina de justificar los linchamientos, el gatillo fácil o la violencia institucional, que han sido componentes importantes en el gobierno de Mauricio Macri", remató Bruschntein en su nota.

De esta manera CFK al apuntar en duros términos contra la “responsabilidad evidente” y el silencio cómplice de la segunda mayor fuerza política del país, profundiza la grieta que no cesa. Porque la grieta es tan honda que ya no se discuten apreciaciones políticas sino que se pone en cuestionamiento la violencia y la peligrosidad del partido opositor. Los partidos políticos ya no son contrincantes sino enemigos. En los discursos no hay propuestas solo reproches. Mientras los argentinos reclaman a la dirigencia política un acuerdo democrático entre las mayores fuerzas políticas del país FdT y JxC. Se esperará la reacción de la oposición ante aquella acusación.

Polémico grupo Revolución Federal

El tweet de la vicepresidenta sucede a la decisión de la Justicia. Según Noticias Argentinas, la justicia ordenó el jueves la detención de cuatro miembros de Revolución Federal, en el marco de una causa judicial en la que se los investiga por impulsar acciones violentas contra dirigentes políticos e incluso por sugerir la posibilidad de un atentado contra la titular del Senado. Los detenidos son Jonathan Ezequiel Morel y los integrantes de Revolución Federal Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Sabrina Basile, hija del ex entrenador Alfio "Coco" Basile.

image.png Revolución Federal, el polémico grupo en la mira de la justicia por sus manifestaciones violentas contra el gobierno y CFK.

Tal como contó Urgente24, la agrupación política se halla en el ojo de la tormenta, por ser sospechada de estar detrás del atentado fallido a CFK, según la hipótesis kirchnerista. Los K respaldan su teoría en sus manifestaciones poco pacíficas, debates furiosos y amenazantes contra el gobierno y el kirchnerismo divulgados por la AFI, escraches a referentes políticos kirchneristas a la puertas de la Casa Rosada, a raíz de una denuncia penal de legisladores porteñas del FdT y la participación de los imputados Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte en una de sus convocatorias.

Los K lo describen como un "grupo de odio violento” y lo asocian incluso con medios no oficialistas como El Trece y referentes políticos opositores como la líder del PRO Patricia Bullrich mediante el extraño vínculo de una amiga de la vecina de la vice con Revolución Federal.

A pesar de sus convocatorias y opiniones violentas y furiosas contra el kirchnerismo, en una entrevista con Clarín de septiembre, el líder Jonathan Ezequiel Morel negó la posibilidad de atentar contra la vida del jefe de Estado Alberto Fernández: "Nunca le voy a perdonar nada nunca, porque él tiene la culpa de todo esto. Es el detonante. No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata". Habrá que esperar la investigación y la determinación de la justicia.

