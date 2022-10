Plan Platita 2 o 3 o...., Calle 13 y la Argentina que viene

Nos encontramos finalizando 2022. Un año en el que pasaron muchísimas cosas, pero a la vez nada que cambie el rumbo de una economía argentina que viene sopesando las peores gestiones. Tal como decía la letra de un famoso tema de Calle 13, “Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto.” (Raro que no le presten más atención ya que se trata de una banda que fue cercana a las ideas de algunos promotores de la emision sin tope). Hoy no vemos más que controles de precios, más restricciones y un Plan Platita parte 2 (¿o 3?). Cualquiera que pudiese mirar desde afuera lo que está sucediendo, sólo reaccionaría incrédulo ante la impotencia de una Argentina que no quiere entender que debe prevalecer la sensatez por sobre el interés político.