Ataque a CFK: Revolución Federal, el polémico grupo en la mira de los K

Admitió, además, no haber repudiado el ataque al auto del superministro Sergio Massa el día de su asunción en el mes de agosto del 2022 (el mismo cometido por Gabriel Carrizo, otro militante de su misma organización).

También, las legisladores porteñas del FdT Claudia Neira y Maia Daer en la búsqueda de los autores “intelectuales del atentado”, en el marco de su relato contra el odio complicaron aún más al grupo ya que lo vincularon con una amiga “violenta” (Cristina Luján Romero) de la vecina de CFK (Ximena de Tezanos pintos). En este sentido, las legisladoras formularon una denuncia penal contra ella por escracharlas el pasada 4 de julio en la Casa y por diversos escraches violentos junto a activistas de Revolución Federal en el pasado.

En la denuncia detallaron que Luján Romero, apareció en el ataque al Instituto Patria el 22 de julio del corriente año alrededor de las 17:00h, donde amenazaba de muerte a Cristina Kirchner, como así también en el “polentazo” llevado a cabo en el Ministerio de Economía el 12 de agosto del corriente alrededor de las 13:00h.

“Durante todo el recorrido nos agredían mediante insultos como “chorras”, “putas”, “ladronas”, “hijas de puta”. Asimismo gritaban frases como: ¿cómo se animan a caminar solas”, ¿por qué no se van del país, putas, putas de mierda?, “las dos se van a tener que ir”, “las vamos a prender fuego” y “¿por qué no se van con Cristina?", argumentaron Daer y Neira en el escrito que presentaron ante la Justicia junto con videos.

image.png Sergio Massa increpado por integrantes y seguidores de la Revolución Federal el día de su asunción.

Su amiga Ximena de Tezanos Pintos, en conversación con Animales sueltos confirmó el vínculo de su amiga con “Revolución Federal”, y otros como “República Democrática” y “Nación de despojados”. Además en redes sociales Luján se ha exhibido en fotografías con la titular del PRO Patricia Bullrich y ha participado en “Periodismo Para Todos” de Jorge Lanata. De esta manera, el kirchnerismo entiende su sospecha relación de esa mujer con el “grupo de odio” Revolución Federal en un intento por fortalecer su relato contra una oposición incitadora de la “violencia y el odio”.

Asimismo, ciertos audios difundidos por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pusieron en duda aún más al grupo. En ellos, referentes de Revolución Federal que participaban de una reunión virtual profirieron amenazas e incitaciones a cometer delitos contra funcionarios públicos.

Ante esto, Morel reconoció que la voz del audio era suya pero que "son recortes de charlas muy largas". “La voz del audio es mía. Más allá de cómo me expresé, estoy lejos de cometer una locura. Los políticos me robaron la esperanza, no me van a robar el futuro. Me manifiesto con antorchas y guillotinas, pero sin violencia. En los audios estaba muy enojado por el dólar y la inflación. No me arrepiento de lo que digo ni lo que hago”.

Captura de pantalla (212).png El líder del espacio Jonathan Morel en IP Noticias.

Además en diálogo con IP Noticias, el fundador de Revolución Federal declaró no “conocer" a los imputados por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, pero admitió que fueron a sus convocatorias porque son "públicas y la gente elige si va o no".

A pesar de sus convocatorias y opiniones violentas y furiosas contra el kirchnerismo, en la entrevista con Clarín negó la posibilidad de atentar contra la vida del jefe de Estado Alberto Fernández: "Nunca le voy a perdonar nada nunca, porque él tiene la culpa de todo esto. Es el detonante. No gastaría ni dos pesos en Alberto Fernández y una bazuca me sale plata".

