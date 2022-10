Compañera Cristina, Viena te espera (Invitación formal, CFK)

Entiendo que es el 'law fare'. Digamos, "arreglos en los pasillos de tribunales". Digamos, "arreglos entre jueces". Digamos, "el que no pone la talanga queda sopre" y todos entendemos: queda 'forfai', Atroden mi alma.

Usted dice que le están haciendo un laburo para dejarla 'forfai'. Se entiende todo.

Ya le dije, compañera Cris, que no hay pasajes para gordos, que los pasillos son los que llevan a Caryl Chesman, celda 2455, Pabellón de la Muerte.

Cada vez que en el viaje a Europa quise ir al baño arranqué como se debe: 'Ave César, los que vamos a mingitar te saludamos'. Algunos no volvieron, Cris, pero eso es otra cosa y ya te lo dije: 'hacé algo por los gordos'; ¿te puedo tutear al menos, para que no suene tan almidonado, tan mentiroso este documento público que –si lo lee o me escuchás- te puede encantar, porque cada tanto mandás unos tuits que son eso, documentos públicos con 451 grados Farenheit. Pero necesito el tuteo.

Disculpame Cris, no te voté, pero eso de decirle al Presidente, tu socio del binomio, que agarre la lapicera y que labure, es muy bueno; también necesario pero no te metas con este gobierno, dejalo que él lo estrelle solo. Abrite de la barra. Como canta el tango: 'te lo digo por tu bien'.

Viena

En Viena, la comida es muy fina, hay agua Evian, la Perrier y la San Pellegrino, todas todas de bajo sodio.

Hay mucho restaurante italiano, pero nada de hot dog o salchichitas con chucrut, eso solo en los carritos y no estamos para carritos. Creeme, en los restaurantes finolis nada de salchicha con chucrut y cosas así, tan de la yeca. El plato mas visible es Schnitzel en mil variantes. Pero eso quiere decir milanesa. Milanga. Si sabremos nosotros de milanesa… pero hay profiteroles y mil pescaditos en platos chicos. Si venís con alguien, el vino blanco es caro pero suave. Aquí estimada Cristina, nunca hubo choripán.

Está llegando el invierno y las mujeres usan tapados grises, blancos, natural, cremita, largos, sueltos, como esas capas que vos usas. Estás a la moda.

Mucha zapatilla y eso es un lío para vos, pero la onda viene de cuellos altos, sombreros, pero sombreros/ sombreros, no esos aparatos que se ponía la Reina. Ahora queda la Zorreguieta, pero vos tenés mejor físico, lo dicen todos los modistos.

Hay que estudiar el tema zapatillas, acaso borcegos charolados, no se, algo hay que hacer.

La ventaja de Viena sobre Buenos Aires es mucha. La Opera de Viena repuso 'Elissir Damore' (L'elisir d'amore / deutsch 'Der Liebestrank' - ist eine Opera buffa) y es una tarantela tras otra, y el bolero 'Una Furtiva Lágrima', tan lindo.

Olga Peretyatko: Donizetti — L'elisir d'amore. Part 1

Hay palcos, es igual que el Colón pero más chico, se destruyó en la guerra y lo reconstruyeron pero… no es de Mauricio ni del Pelado. Trabajan todos los días. Todos los días

Dan un espectáculo por día… (por si no lo entendieron tus amigos el Pelado y el Mauri). La de Donizetti es linda. Chismorreo y embaucadores. Y amor. Es un lío sobre un chanta que te vende un líquido para enamorarte, lo promete y no aparece; algo parecido al lío de las vacunas, salvo que el empresario aquel, que terminó haciendo una película sobre el 1985, aquí se lo toman a risa… es una ficción. Ópera cómica. Tenés que venir. No es magia, se enamoran. Linda, es cantada pero hay pantallitas para traducir.

Hablando de películas culposas: un amigo cronista de cine decía: si pagás para ver una ficción y entrás para emocionarte y reir o llorar, está bien, porque pagaste para eso, pero no pagués para hacerte mala sangre, porque las pelis son ficciones y decime quien, pero quien se hace mala sangre con algo que es ficción…

Bueno, el elixir de amor es linda y termina bien. Paraíso me costó 14 euros. Roberto Arlt decía “llegar al paraíso cuesta 1 peso”. Una de las mejores aguafuertes que le leí. Aquí llegar al Paraíso me costó 14. No se ve nada pero se oye bien. Como si estuvieses escuchando un bolonqui en casa del vecino. Igual.

La Caballería

Dejame que te cuente lo de los caballos que son como la CGT: negros, grises y blancos.

Le dicen Escuela Española de Caballería. Es un espectáculo pago pero tan aleccionador... Los Yobacas van de costadito, se frenan con una pata al aire, se cruzan sin chocarse pero eso no es lo mejor, lo mejor es la alegoría, la enseñanza de vida.

The Spanish Riding School of Vienna 08

Estos caballos son negros, sucios y malos, a los 4 a 6 años se vuelven grises, se hacen tordillos y después de los 8 años se ponen blancos, como si nunca hubiesen sido negros. Una genética rara. Si esa no es la alegoría de la CGT y la riqueza....

Primero es todo grone el pingo, después blanquean algo, finalmente quedan blancos. Una maravilla los que los montan. Tardan 10 años en ser buenos jinetes. Nadie se monta a un sindicato y se vuelve blanco en un día, nadie arranca en un Country como dueño de casa. Sus hijos puede ser, como Marianito, el hijo del boga o Facundito, el hijo de Hugo.

Recuerdo cuando Chupete decía la frase yanki. 'El primer millón de dólares tiene traición y sangre, con el segundo se la limpia, después sólo es riqueza franca'.

La gente es linda por acá Cristina, todo cruza con centro europeo, pegate una vuelta. Por el boleto de transporte para recorrer la ciudad no te aflijas, comprás uno por la semana y te subís y bajas de subtes, bondis y tranvías sin garpar mas, simplemente tenés que tener el papelito en el bolsillo por si alguien pasa. Ni tarjeta magnética ni nada.

Tienen una teoría. El que compra pasajes y viaja en bondi, subte o tranvía es porque lo necesita, lo paga y ya está, porque el secreto, Cristina, es que viaje y labure… sencillísimo.

Es mas Cris, la gente habla con el telefonito por la calle y lleva la mochila a la espalda, cargada y nadie se roba nada.

Por droga no me preguntés, vos y yo estamos fuera de ese asunto… cosas de Aníbal y Patricia. Dejáselos a ellos. Aquí ni me fijé; debe haber, como en todas partes, pero mejor no saberlo

Eso sí, yo no anduve por los barrios de Viena. En eso cada uno hace lo que quiere, yo no fui, nadie se va a enojar si vos no lo hacés y podemos decir que es tu costumbre. Sos una mujer de pocos tuits y nada de rioba y arrabal. Eso se terminó. Allá o acá. Y acá nadie te va a preguntar con qué pagas los profiteroles, te lo puedo asegurar.

Besos en la frente. Dale, vení.