Aníbal F desafió a Máximo Kirchner (que nunca fue a una PASO)

En línea de autocrítica, agregó que “ no hay riqueza” de dirigentes en el peronismo y que “no soy necio para entender que las relaciones pueden gastarse y haya algunos que no estén a la altura de las circunstancias y no aporten al contexto de lo que estamos esperando”.

Y sobre las PASO, pidió “no tenerle miedo a la competencia”.

Máximo sin PASO

Cabe recordar que Máximo Kirchner nunca fue a una PASO en su corta carrera política y llegó a la banca de diputado nacional en una lista que no tuvo competencia interna.

En el programa de Navarro, había dicho el lunes (24/10) que creía que “Cristina no va a ser candidata en 2023″ y que sería “extraño” que Alberto Fernández busque su reelección pasando por internas.

“Hay que ver a un oficialismo nacional en PASO. Vos sos gobierno...”, planteó Máximo entre sonrisas. “Lo que vos decís es que debería reelegir el Presidente”, repreguntó Navarro, a lo que el diputado respondió: “Digo que para un oficialismo, que su Presidente vaya a PASO con otros competidores es por lo menos extraño”.

Y sin querer ampliar su interpretación, cerró diciendo “no sé. Hace mucho que no tengo idea en qué anda”.

