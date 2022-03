Aníbal no entiende

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, también habló –aunque sin mencionarlos- a los legisladores de La Cámpora y de movimientos sociales que integran el Frente de Todos y que son refractarios a votar afirmativamente el acuerdo con el FMI.

“No entiendo por qué algunos compañeros no están convencidos ”, dijo el funcionario en declaraciones a Nacional Rock este lunes (7/3).

“El Presidente logró el mejor acuerdo que se pueda sacar. Hay que acompañar al presidente que consiguió el mejor acuerdo con las herramientas que tenía”, argumentó.

“Se puede discutir y debatir con el Presidente y con quien sea por un tiempo necesario hasta que un día se dice ‘punto, hasta acá llegamos’. Ahora hay que tomar las decisiones de fondo ”, agregó Aníbal en relación a quienes plantean críticas al acuerdo.

En esa línea, volvió a cuestionar a quienes no acompañan dentro del oficialismo: “Las decisiones las toma el Presidente. Hay que acompañar al Presidente en los mejores términos posibles. No le encuentro la vuelta a quienes no están con el Presidente en este momento ”.