agregó sobre el acuerdo con el FMI.

El tipo de cambio subirá más o menos parecido a la inflación El tipo de cambio subirá más o menos parecido a la inflación

dijo Martín Guzmán, aunque luego agregó que esa estabilidad cambiaria deseada no va a poder ser la única forma de atacar la inflación y reforzó la necesidad de reducir el financiamiento monetario, reduciendo el déficit fiscal.

Al mismo tiempo, advierte que

Para recibir el desembolsos se tiene que aprobar el acuerdo en el Congreso y el directorio del FMI. Cuando el congreso lo apruebe, ese día o al día siguiente ingresarán en la Argentina 7.000 millones de derechos especiales de giro -DEG- que corresponden a unos US$ 9.800 millones. Luego, habrá que hacer los pagos de vencimientos de marzo y abril. Y, hechos esos pagos, el saldo que quedará en reservas serán unos US$ 6.200 millones. Si todo esto va en el camino que consideramos sano dentro de los caminos posibles, va a tener un incremento de las reservas de más de 6.000 millones Para recibir el desembolsos se tiene que aprobar el acuerdo en el Congreso y el directorio del FMI. Cuando el congreso lo apruebe, ese día o al día siguiente ingresarán en la Argentina 7.000 millones de derechos especiales de giro -DEG- que corresponden a unos US$ 9.800 millones. Luego, habrá que hacer los pagos de vencimientos de marzo y abril. Y, hechos esos pagos, el saldo que quedará en reservas serán unos US$ 6.200 millones. Si todo esto va en el camino que consideramos sano dentro de los caminos posibles, va a tener un incremento de las reservas de más de 6.000 millones

Luego, sobre la inflación, Martín Guzmán afirmó que

Los primeros tres meses luego del acuerdo con el FMI van a ser de alta tensión. Fue 3,9% en enero, febrero es un mes que ha sido difícil y el mes de marzo es un mes naturalmente de altas tensiones. Por eso es muy importante tener un inicio de acumulación de reservas que nos permita reducir la incertidumbre Los primeros tres meses luego del acuerdo con el FMI van a ser de alta tensión. Fue 3,9% en enero, febrero es un mes que ha sido difícil y el mes de marzo es un mes naturalmente de altas tensiones. Por eso es muy importante tener un inicio de acumulación de reservas que nos permita reducir la incertidumbre

Y Guzmán sentenció diciendo que, con el acuerdo con el FMI

[La inflación] en los primeros tres meses va a ser de alta tensión [La inflación] en los primeros tres meses va a ser de alta tensión