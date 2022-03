Fuerte baja del dólar blue con el Riesgo País imparable

image.png

En cuanto al dólar mayorista, sobre el que opera el Banco Central -BCRA-, de acuerdo con Gustavo P Quintana -operador de cambio en PR-,

cerró a $ 107,93/108,13 por unidad, diez centavos arriba del cierre de ayer

En cuanto al BCRA y el movimiento de sus reservas, Quintana comenta que

El BCRA terminó su participación en la rueda de hoy con compras por US$ 25 millones y terminó la primera semana de marzo acumulando compras por US$ 90 millones

Por otro lado, tal como informó Urgente24, BCRA se suma al SIMI y complica más el acceso a los dólares

Mientras tanto, el Riesgo País sube 58 puntos con respecto al cierre del jueves. En este momento, el índice elaborado por el JP Morgan, se encuentra en los 1.931 puntos básicos, de acuerdo con los datos relevados por Rava Bursátil.

De acuerdo con Rava Bursátil, el dólar MEP se encuentra en un precio de $197,50 mientras que, el MEP GD30 logra un precio de $196,87.

Sobre el Contado con Liqui -CCL-, el mismo, cierra a $200,87. Mientras el dólar CCL GD30 y CCL CEDEAR, cierran a $200,87 y $201,27, respectivamente.

Por otro lado, como resalta la Resolución de la Comisión Nacional de Valores -CNV-, por el nuevo acuerdo con el FMI

Se elimina el cupo semanal de 50.000 Valores Nominales para la liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación local en moneda extranjera.

La concertación y liquidación de títulos de deuda soberanos denominados en dólares bajo legislación local en moneda extranjera no supondrá restricciones sobre otras operatorias en mercados regulados.

El dólar "solidario" se mantiene estable y cierra a $186,86, unos $14,14 por debajo del dólar blue.