Según el legislador, en una entrevista el diputado macrista reconoció que participó de las marchas de Revolución Federal que "no eran convocadas por los medios, sino por WhatsApp, por lo que tenía contacto con esa gente".

"Nunca escuchamos ninguna declaración de él en contra de la violencia y amenazas de Revolución Federal. Tiene todos los boletos comprados y debe, sin dudas, darnos respuestas de su grado de conocimiento o complicidad con el atentado a Cristina Kirchner", planteó Parrilli.

La pista K tras Milman

Ayer, como publicó Urgente24, Página/12 y la agencia estatal de noticias Télam informaron que la Justicia investiga si Gerardo Milman sabía que la noche del 1 de septiembre CFK sería víctima de un intento de magnicidio.

La pista se investiga en un legajo reservado que se abrió a partir del testimonio de un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, quien aseguró haber escuchado a un legislador nacional de JxC hacer referencia al ataque antes de que ocurriera.

El testigo, cuya identidad se mantendrá bajo reserva, aseguró ante la Justicia que el episodio ocurrió el 30 de agosto en el restorán Casablanca, ubicado a metros del Congreso, después de las 15.20.

el testigo aseguró haber escuchado que Milman le decía a dos mujeres con las que compartía mesa que "cuando la maten" él iba a estar "camino a la costa"; algo que volvió a su mente dos días después cuando se enteró del intento de magnicidio.

A partir de ese testimonio, la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo avanzaron con una serie de medidas tendientes a reconstruir la escena relatada por el testigo hasta identificar y escuchar el relato de las dos personas que compartieron mesa con Milman.

Por otro lado, fuentes de la investigación aseguraron a la agencia Télam que las tres personas señaladas por el testigo efectivamente mantuvieron una reunión en el restorán Casablanca el 30 de agosto entre las 15.23 y las 16.28, según surge de las cámaras de seguridad de la zona.

Las personas que se reunieron aquella tarde con Milman fueron la integrantes de su equipo Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, quienes este miércoles declararon como testigos ante la jueza Capuchetti y respondieron preguntas del fiscal Rivolo y de la querella de la Vicepresidenta.

Ambas mujeres, ante la Justicia, negaron haber mantenido esa reunión en Casablanca, aunque luego, cuando les exhibieron las imágenes de las cámaras de seguridad, recordaron haber asistido.

Tanto Gómez Mónaco como Bohdziewicz negaron que Milman hubiera hecho alguna referencia a un ataque que iba a suceder, aunque la segunda sí confirmó que hablaron de un viaje que el diputado haría al día siguiente a la ciudad balnearia de Pinamar.

Milman: "Es una operación berreta"

El diputado de Juntos por el Cambio aseguró que no existió la charla en la que habría anticipado el intento de asesinato de CFK y calificó a la acusación de "operación berreta".

Gerardo Milman aseguró que la charla mencionada por el asesor del FDT no existió y no hay pruebas. Este viernes (28/10) se presentará ante la jueza Capuchetti"para desarmar" lo que considera una "operación berreta". "Hay una persona que dice que escuchó algo de mí y se presenta en la justicia, la prueba es que estábamos en el mismo bar", argumentó.

"Estoy a disposición de la justicia y me voy a presentar...", sostuvo ayer en Perfil Radio. "Que la justicia determine todo lo que quiera", enfatizó.

Si bien reconoció la reunión y el viaje posterior, negó haber hablado de algo vinculado con un ataque a CFK. "No hubo ninguna discusión respecto a ningún atentado de Cristina, es cierto que al día siguiente me fui a Pinamar a hacer campaña (...) me voy a presentar y voy a decir que esto es un disparate".

En tanto, los diputados de su bloque lo respaldaron en un comunicado en el que rechazan lo que consideran "acusaciones infundadas". Se quejan de que se investiguen vinculaciones políticas del ataque a la vicepresidenta "con espacios políticos de la oposición y con el periodismo".

A su vez, consideraron que acusar "de esta manera" al legislador nacional Gerardo Milman "con rumores, para generar sospechas, afectando el buen nombre y honor de un representante destacado de la oposición, es un golpe bajo a la credibilidad de las instituciones de la República".

