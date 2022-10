28/10, Sergio Massa 9 años después y el Frente Renovador

En 2013 Massa había liderado el nacimiento y avance del Frente Renovador, del que participaban un conjunto de alcaldes municipales bonaerenses, en particular de la 1ra. Sección Electoral, tenía el apoyo del PRO -que no había presentado lista propia en PBA-, y la TV capturó un largo abrazo de Massa y Alberto Fernández en la puerta de la carpa del festejo, en la noche del domingo 27/10/2013 (pero Massa no le concedió el protagonismo que ambicionaba Fernández).