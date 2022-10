Contra Alberto Fernández: "Recibió dinero para ser presidente"

image.png Alberto Fernández de la mano con Cristina Kirchner.

Pero luego, Sehinkman le preguntó por un aspecto polémico de su libro, la parte que resalta que ‘Alberto Fernández habría recibido dinero para ser presidente’:

“Hay muchas fuentes que dicen eso, hay una fuente que me dio la precisión, no dije que tengo las pruebas para demostrarlo, pero si di pistas de cuál es la fuente, está contextualizada en la persona”, explicó la invitada, que en su libro aclaró que el presidente recibió la suma de US$ 30.000.000 para cumplir con el mando.

“Se habla de ese dinero, no todo junto, sino como una especie de prima antes de arrancar y luego cuando entregue el poder en 2023. A mi lo que me dijeron es que el compromiso es que se quede cuatro años, no más, y ese compromiso suponía que él no iba a formar el albertismo”, agregó la escritora.

image.png Uno de los tuits que demuestra el pasado de Alberto Fernández.

Marcado, explicó lo extraña que fue la ‘recomposición de la amistad’ entre Cristina y Alberto, teniendo en cuenta que el actual mandatario fue uno de los políticos que más criticó a la ex presidenta. De ahí el nacimiento de uno de los indicios que sostiene esta supuesta ‘coima’.

Pero también concluyó rescatando los problemas económicos que el presidente habría tenido en el pasado, otro de los factores que también le agregan más posibilidad de veracidad a este supuesto rumor.

Esta cuestión, aunque no fue resaltada en las agendas de los medios, si fue compartida en la red social de excelencia, Twitter. Muchos se volcaron a pensar al respecto de esta frase emitida en el programa del canal del Grupo Clarín.

https://twitter.com/SilMercado/status/1584637922279845888 Ante la preocupación de colegas y amigos, reitero q el sábado Gabriela Cerruti me dijo q el Presidente NO me demandará. Sus declaraciones fueron equívocas. Sin embargo, espero q ambos cumplan con su palabra y respeten la libertad de expresión consagrada en nuestra Constitución. — Silvia Mercado (@SilMercado) October 24, 2022

---------------------------------

Más contenido de Urgente24

La batalla del Conurbano: Todos contra todos, distrito por distrito

Cuánto cobra un juez y un fiscal: CFK los tiene en sus manos

Alerta por Ahora 30: Tasa, sobreprecios y tarjetas, las claves

Rusia realizó un simulacro de ataque nuclear de represalia