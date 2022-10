Guerra de CFK a Alberto por beneficiar a Claudio Belocopitt y otros

“Creo que lo mejor es que la gente vote y se involucre en un proceso de votación. Eso es lo que yo creo pero no es lo que yo resuelvo porque para cambiarla o eliminarla hace falta una ley. No está en mis manos poner o sacar. Creo que las PASO son un muy buen instrumento que Cristina creó, pero no soy un necio. Fue un gran instrumento que Cristina creó para que la sociedad se meta en los partidos políticos para calificar a los candidatos ”, intentó mostrarse reflexivo mientras desafiaba y, por lo bajo, chicaneaba al kirchnerismo con la contradicción de haberlas creado y ahora intentar eliminarlas.

Alberto Fernández beneficia a las prepagas por encima de la inflación

La periodista económica de La Nación, Silvia Stang, advirtió:

Las cuotas de los planes de medicina prepaga aumentarán, con la autorización explícita del Gobierno, un 13,8% en diciembre. Y, así, cerrarán 2022 con una suba acumulada de 113,8% en los doce meses. Ese incremento se concreta en función de los reajustes que se autorizaron oficialmente en un contexto de alta inflación general, que sería finalmente superada en el año, en varios puntos porcentuales, por el alza de precios de los planes de salud Las cuotas de los planes de medicina prepaga aumentarán, con la autorización explícita del Gobierno, un 13,8% en diciembre. Y, así, cerrarán 2022 con una suba acumulada de 113,8% en los doce meses. Ese incremento se concreta en función de los reajustes que se autorizaron oficialmente en un contexto de alta inflación general, que sería finalmente superada en el año, en varios puntos porcentuales, por el alza de precios de los planes de salud

Si bien es cierto que Salud es uno de los servicios que menos aumentó en comparación con la inflación acumulada desde el 10 de diciembre de 2019, si de algo no se pueden quejar las empresas es de los subsidios que recibieron durante la pandemia por parte del Estado Nacional para las UCI/UTI como compensación, al punto tal que muchos empresarios no querían que Fernández diera por terminada la emergencia sanitaria que renovaba la cuarentena.

¿O nos vamos a seguir haciendo todos los giles y seguir ignorando que, antes que nada, la cuarentena y la pandemia significó un gran negocio para laboratorio y empresas de medicina privada?

Más contenidos en Urgente24

Escrachan a diputado K por mirar basquet: Jueces descorchan

Cuánto cobra un juez y un fiscal: Ahora, CFK los tiene en sus manos

Encuesta: Javier Milei le pisa los talones a Patricia Bullrich

Presupuesto 2023: En la aprobación, quitaron a Alberto las retenciones

#HayRevancha: Sergio Massa tiene Presupuesto 2023