Presupuesto 2023: En la aprobación, quitaron a Alberto las retenciones

Rodolfo Tailhade contra los jueces que procesan a CFK

El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, se refirió a los artículos 100 y 101 del dictamen, sobre la obligación de magistrados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de pagar el impuesto a las Ganancias: “La ley que obliga a todos los funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público a pagar el impuesto a la Ganancia no es la única ley que incumplen los magistrados: entre otras incumplen con la 26.871 que es la del Ingreso Democrático al Poder Judicial y al Ministerio Público, incumplen la 26.856 que es la Ley de Publicidad del Poder Judicial, incumplen la 26.857 que era una reforma de la Ley de Ética Pública”.

Tailhade cuestionó las acordades de los ministros de la Corte “a través de las cuales vulneran de manera explícita las leyes que salen del Parlamento argentino, como por ejemplo con la Ley de Declaraciones Juradas”, a las que calificó como “una vergüenza, un bochorno”.

Respecto a la posibilidad de que los funcionarios del Poder Judicial efectivamente paguen Ganancias, señaló que la CSJN, a través de sus cuatro ministros, “ya se ha manifestado públicamente a favor: Rosenkrantz y Rosatti lo han hecho en las audiencias públicas en el Senado, Lorenzetti en distintas declaraciones periodistas, y el ministro Maqueda cuando era diputado nacional votó en 2016 la 24.631, que justamente derogaba las extensiones”.

Tailhade se refirió a las declaraciones juradas de algunos magistrados: “Por ejemplo, Borinsky, el juez del padel, declaró 3 departamentos en Colegiales, 2 construidos entre 2016 y 2019; no paga Ganancias. Pablo Bertuzzi en 2015 declaró un Toyota Corolla valuado en$ 230.000 y deudas por $ 350.000, en 2017, una semana después de impulsar el juicio contra Amado Boudou, se compró una casa de 476 m en Temperley y a fin de ese año, el otrora indigente, declaró US$ 70.000 en Estados Unidos y otras 2 cajas de ahorro con US$ 91.500. Eduardo Casal tenía en 40 años de profesión US$ 100.000, en 3 años de procurador interino, esos US$ 136.000 los llevó a US$ 439.000 cash. Su esposa Ana María de Rosa es prosecretaria administrativa en la Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal, ¿saben cuándo se creó esto? En 2018 la creó Casal y la puso a la mujer como prosecretaria. Ninguno de los dos pagan Ganancias. Mario Villar, el fiscal de Casación que va a ser la próxima estrellita del lawfare ahora en noviembre cuando tenga que discutir en Casación, Hotesur y Los Sauces. Pasó de US$ 180.000 a US$ 385.000 en 3 años. También abrió una cuenta en el exterior y ahorró $ 1,5 millón en esos 3 años. La esposa es la secretaria del fiscal Luciani. Tampoco pagan Ganancias. Raúl Pleé, con 9 propiedades, y 1 departamento que compró el 23/08/2018 cash US$ 240.000, no paga Ganancias; y Ricardo Sáenz en 2016 tenía US$ 13 en el banco, 3 años después US$ 214.500 en efectivo, tampoco paga Ganancias”.