Escrachan a diputado FDT por mirar basquet: Jueces descorchan

El exvicepresidente del club de La Ribera se sinceró: "Hemos recogido acá un montón de cosas, creo, por eso, que las hemos puesto todas. Vamos a revisar, les vamos a dar el ordenamiento que corresponde en el texto del dictamen y lo vamos a estar reenviando. Yo no les voy a decir que ahora me voy a poner a trabajar, porque les juro que ahora me voy ir a ver a Boca, el partido que comienza a las 15 horas".