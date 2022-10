Ganancias, López Murphy y una opinión muy polémica

Según López Murphy es un error porque si no hubiese 4ta. Categoría no se gravarían los altos salarios "de los CEO", o sea los directores generales o directores ejecutivos de las grandes empresas. Él afirmó que en el mundo se llamaba 'Impuesto a los Ingresos', blá, blá. A Urgente24 todo eso le resulta una distracción de la cuestión central: el trabajo no se grava como Ganancias.

En definitiva, un 'pícaro' López Murphy, quien fue consultor del Fondo Monetario Internacional, intentando 'correr por izquierda' a la propia izquierda trotskysta.

Sin embargo, hay una falla en el razonamiento de López Murphy, que Urgente24 -que no es de izquierda- no puede dejarle pasar.

¿Realmente López Murphy cree que los CEO cobran sus ingresos en el mercado local? Resultaría una decepción que López Murphy creyera esto porque demostraría una desinformación llamativa acerca de como funcionan las empresas, en el caso de los CEO, que parece interesarle tanto.

López Murphy cumplió 71 años el 10/08, tiene una larga trayectoria tanto en la función pública como en la privada, tiene una agenda voluminosa a la que hay que agregar a sus hermanos fracmasones, ¿cómo puede él afirmar que los CEO perciben sus ingresos en el mercado local?

El dólar estadounidense es la moneda en que se cotizan los salarios de los CEO, y tanto sus salarios ordinarios como los extraordinarios (bonos, etc.) se pagan en el exterior. No está escrito, no se puede 'blanquear' pero es una realidad que no puede dejar de expresarse porque López Murphy cruzó la línea roja. El dólar estadounidense es la moneda en que se cotizan los salarios de los CEO, y tanto sus salarios ordinarios como los extraordinarios (bonos, etc.) se pagan en el exterior. No está escrito, no se puede 'blanquear' pero es una realidad que no puede dejar de expresarse porque López Murphy cruzó la línea roja.

Sucede algo que debería contemplar López Murphy: es preferible que los CEO no sean gravados con la 4ta. Categoría pero que perciban el total de sus remuneraciones en el país, a que los salarios de los CEO sean gravados por la 4ta. Categoría pero cobren gran parte de sus remuneraciones en el extranjero. Es la diferencia entre lo nominal y lo verdadero.

Algo más: de todos modos los CEO son alcanzados por Bienes Personales, que no alcanza a la mayoría de los trabajadores.

Por lo tanto, es incorrecto utilizar el ejemplo de los CEO para fundamentar la permanencia de la 4ta. Categoría de Ganancias. Y es raro que esto le suceda al mejor conocedor de Presupuesto y de Régimen Tributario entre los diputados nacionales en ejercicio.

En todo caso, cabe reformular todo el Impuesto a las Ganancias, tarea pendiente tal como replantear el sistema Tributario en general. Pero nada de esto se habló.

-----------------------

Más noticias de Urgente24

Jorge Macri bajó a su primo Mauricio con guiño a Bullrich

Encuesta: Javier Milei le pisa los talones a Patricia Bullrich

Escrachan a diputado FDT por mirar basquet: Jueces descorchan

Presupuesto 2023: En la aprobación, quitaron a Alberto las retenciones