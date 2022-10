HayRevancha: Sergio Massa tiene Presupuesto 2023

Otra vez: 180 votos a favor es un 'paquete' muy importante. No puede obviarse ni subestimarse el número.

Ocurrió algo muy interesante adicional: el Presupuesto 2023, cuando se encuentre vigente, será el resultado de una compleja alianza de Massa con gobernadores y diputados de diversas fuerzas partidarias.

Quienes no comprendan esto, no siguieron el debate legislativo que fue muy revelador, en especial en el apoyo de los no peronistas.

Probablemente resulte muy presuntuoso sostener que es el inicio probable de la construcción de una 'nueva mayoría' pero el logro principal de Massa es haber identificado una cantidad de prioridades y proyectos regionales, e incluirlos en la estimación de gastos e ingresos.

El caso de renunciar a que el Ejecutivo pueda volver a subir las retenciones al campo fue un ejemplo de esto: el FdT podría haber ganado esa votación en particular pero Massa promovió 'perder' para satisfacer reclamos de la UCR y cumplir una promesa a la Mesa de Enlace.

Este diseño de abanico que ejecutó Massa como estrategia parlamentaria desnudó nuevamente las diferencias dentro de la oposición, y le permitió a la UCR demostrar su importancia dentro de Juntos por el Cambio, y que tiene una identidad independiente del PRO y CC-ARI.

Semejante situación permitió despolitizar el debate presupuestario, un grave error del proyecto 2022... hasta que apareció el tema del Poder Judicial.

Los jueces

El gran obstáculo que encontró Massa fue la sorpresiva introducción del proyecto de gravar al Poder Judicial con la 4ta. Categoría del Impuesto a las Ganancias, promovida por el diputado Marcelo Pablo Casaretto (FdT / Entre Ríos).

Sin duda es un tema que resulta muy importante resolver para mejorar la calidad institucional.

No fue una iniciativa de Massa porque fue un tema ríspido que pudo haber complicado el debate y lo que vendrá.

La explicación que le concedieron fue que le daba 'oxígeno' al bloque oficialista, donde había quienes cuestionaban algunos conceptos del proyecto presupuestario del Ejecutivo. Estos eran, en particular, los simpatizantes 'duros' de Cristina Fernández de Kirchner.

Precisamente esto fue lo que provocó que esa iniciativa, razonable en otras circunstancias, politizara el debate, que era lo que Massa no quería.

La propuesta de Casaretto finalmente no consiguió los votos necesarios por el fuerte lobby del Poder Judicial. Pero a Massa no le resultó un traspié.

De todos modos está abierto un debate futuro sobre este tema, quizás cuando no aparezca la cuestión política sino estrictamente tributaria. En cualquier caso, no estaba en la agenda de construcción política-económica de Massa.

Es cierto que no es el Presupuesto ideal. Massa coincide con esto. Pero es el Presupuesto posible, en las circunstancias en que se encuentra la economía en general y el FdT en particular. Y la política, en las emergencias, se construye desde lo posible, dice él.

