Sobre el rally alcista que estuvieron teniendo los bonos del Tesoro en las últimas jornadas, el economista confía en que, si bien todavía no estas disponibles los datos, el movimiento se debió a por como estábamos parados-con bonos de US$ 17 cada US$ 100 (un valor casi de default)- y a la liquidez que presentan los bonos argentinos. En cuanto a esto, explica que los spreads (diferencial de tasas en este caso) con otros países con la misma calificación que la nuestra (CCC), Argentina, venía aumentando, y que muchos fondos internacionales usan a argentina para acomodar sus posiciones, motivo por el cual en las malas la renta fija tiende a bajar más y en las buenas a subir más.