Criptomonedas y AFIP: Esto es lo que tenes que saber

image.png

Tal como informó Urgente24: Sergio Massa, Carlos Maslatón y una apertura al mundo cripto

Sergio Massa ofreció una distentida entrevista a 'Paren la Mano' (Luquitas Rodriguez, Alfre Montes de Oca y German Beder), el programa de Vorterix, durante el cual mencionó su interés en conocer más sobre criptomonedas, mencionó un encuentro importante en Ciudad de Buenos Aires acerca de monedas & blockchain (LabitConf) y dijo que le había solicitado ayuda a Carlos Maslaton, a quién dijo respetar mucho, más allá de las diferencias en parte de la agenda total. Esto significó subir al nivel 2.0 un vínculo que había provocado comentarios cuando Maslaton -no sólo un exitoso inversionista, sino todo un 'influencer' con base en Twitter- publicó una fotografía con Massa apenas el expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación se hizo cargo del dificilísimo Ministerio de Economía. Massa decía:

Le pedí a un tipo al que admiro, a pesar de que no piensa como yo en muchas cosas, que es a Maslatón, que me junte a la mayor cantidad de referentes posibles de ese palo. Primero, para tratar de entender en qué teoría económica está anclada la generación de valor ahí y, después, para enteder la cabeza de ellos.

ENTREVISTA

¿Cómo encuentran a los compradores de bitcoin?

De acuerdo con iProUP, el organismo tributario remarca que la Resolución General 5193 establece la información que deben remitir a la AFIP los exchanges, por cuenta y orden de personas humanas y jurídicas residentes en el país o el exterior, incluidos los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) que ofrecen cuentas de pago.

Los detalles que remiten las plataformas a la AFIP se rige por los siguientes parámetros:

Cuando se hubieran registrado, en el período a informar, ingresos o egresos totales, iguales o superiores a $30.000

Los saldos al último día hábil del período mensual informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a $90.000 . Deberán considerarse los importes positivos y negativos

informado, resulten iguales o superiores en el mes -en valores absolutos- a . Deberán considerarse los importes positivos y negativos Cuando se trate de transferencias bancarias y/o virtuales, se deberán informar únicamente aquellas de monto igual o superior a $200.00

¿Qué información busca la AFIP?

El especialista Juan Manuel Scarso asegura que muchos detalles ya son solicitados a los exchanges, obligados a cumplir con un régimen informativo de AFIP, además de recordar que:

Se piden datos vinculados a las cuentas, integrantes y movimientos mensuales Se piden datos vinculados a las cuentas, integrantes y movimientos mensuales

En efecto, la AFIP les exige a los exchanges de criptomonedas información sobre:

Cuenta : los administradores de wallets deben suministrar cada mes cantidad de integrantes, operaciones, saldos y número de CVU

: los administradores de wallets deben suministrar cada mes cantidad de Integrantes de la cuenta : tipo y número de documento , apellido y nombre, denominación (si es persona humana o jurídica) y país de residencia

: tipo y número de , apellido y nombre, (si es persona humana o jurídica) y país de residencia Movimientos mensuales: tipo de operación y movimiento (ingreso/egreso, efectivo/transferencia), cuenta de origen o destino, monto mensual en moneda original y en pesos

Con respecto a los contribuyentes que reciben notas informativas, Scarso afirma que

AFIP tiene amplios poderes para verificar en cualquier momento, incluso respecto de períodos fiscales en curso, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable AFIP tiene amplios poderes para verificar en cualquier momento, incluso respecto de períodos fiscales en curso, el cumplimiento que los obligados o responsables den a las leyes, reglamentos, resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando la situación de cualquier presunto responsable

¿Cómo están las criptos hoy (28/10)?

Según lo relevado por CoinMarketCap, así cotizaban las principales criptomonedas este último viernes de octubre:

image.png

