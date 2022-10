Sergio Massa anunció un acuerdo exitoso con el Club de París

https://twitter.com/U24noticias/status/1586049795008888833 El Club de Paris, al igual que el FMI, son países. Mora o default es con países cuyos gobiernos nos facturan el incumplimiento.e https://t.co/SrRmcq7O2h — Urgente24.com (@U24noticias) October 28, 2022

En el caso del Club de Paris, nos dejó mucho tiempo afuera de flujos de financiación de la banca europea. — Urgente24.com (@U24noticias) October 28, 2022

De acuerdo con Infobae: Los US$ 1.900 millones que quedaban sin pagar 5 años después de rubricado el acuerdo fueron avanzando hasta más de US$ 2.400 millones por ese interés que empezó a correr. Una parte de ese saldo fue devuelto en dos tramos por un consenso técnico “puente” que alcanzó el entonces ministro Martín Guzmán hasta encontrar la solución de fondo, es decir, lo que está en negociación en este momento. Unos US$ 227 millones fueron abonados en julio de 2021 y otros US$ 188,5 millones en febrero pasado.