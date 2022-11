Trenes: Cómo funcionará el nuevo sistema de venta de pasajes

image.png

image.png La sugerencia de Trenes Argentinos ante la falta de pasajes.

La empresa menciona que suelen liberarse más sobre la fecha del viaje. Por lo que recomiendan que los viajeros interesados ingresen a la web tres días antes a chequear la disponibilidad de pasajes ya que se ponen a la venta aquellos que fueron devueltos.

Por eso, a partir de diciembre lanzarán un nuevo sistema de confirmación de viaje.

Si el pasajero que compró el boleto no confirma 24 horas antes de viajar, esa plaza se pondrá a la venta nuevamente.

Es decir, hasta el momento se enviaba un recordatorio únicamente, pero si el pasajero no realizaba la devolución del pasaje y decidía no viajar, el lugar quedaba vacío. Con la nueva implementación, si el pasajero no responde al sistema de confirmación, automáticamente quedará liberada esa plaza, por lo que tendrán que estar antentos.

La desventaja que corre para aquellos que quieran comprar es que deberán hacerlo sobre la marcha, dado que se liberaría un día antes, con casi nada de anticipación.

En cuanto al medio por el cual se implementará dicho sistema, en diálogo con Urgente24, desde Trenes Argentinos aseguraron que podría tratarse de una aplicación que "aún está en proceso" y que si bien se está trabajando y está en desarrollo, la semana próxima habrán novedades.

En la Argentina de las avivadas, cabe tenerlo en cuenta para no caer en posibles estafas que puedan llegar vía mail sobre ventas falsas de pasajes liberados. El anuncio será comunicado por canales oficiales de Trenes Argentinos.

Más contenido en Urgente24:

Inesperado anuncio de Trenes Argentinos tras denuncia penal

Cómo mirar gratis El Encargado, de Guillermo Francella

Alucinante: La mejor ciudad del mundo para viajar

Más emisión: El Previaje 4 ya tiene fecha confirmada

Flybondi y JetSmart lanzaron pasajes a precio ganga