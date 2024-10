Jorge Lanata tuvo una intervención no quirúrgica: "Contentos con su evolución"

Jorge tuvo una intervención que no es una operación, no con cirujano. Le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es lo que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. O sea, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas Jorge tuvo una intervención que no es una operación, no con cirujano. Le colocaron una válvula ileocecal. El íleon es lo que contacta con el intestino grueso. La válvula es para evitar que el contenido del intestino grueso no pase al intestino delgado. O sea, esta válvula filtra todas las bacterias contaminadas