Nuevo rumor: Ahora instalan a Nelson Castro como el reemplazante de Jorge Lanata

Me explotó el teléfono, de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Quiero decir acá en mi radio, para que no crezca algo que nunca fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio Me explotó el teléfono, de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Quiero decir acá en mi radio, para que no crezca algo que nunca fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio

"Tenemos una radio, que es Neura, tengo un grupo de socios con los cuales además tengo una relación de amistad. Estoy feliz donde estoy, y el año que viene Neura sigue expandiéndose... Nunca hablaron conmigo y si hablaran, respeto muchísimo a una casa donde nací, que es Radio Mitre, pero no voy a trabajar en otra radio que no sea Neura", continuó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1846692632711315780&partner=&hide_thread=false Alejandro Fantino habló en su radio @neuramedia sobre los rumores de hacer la 2da mañana de @radiomitre @fantinofantino pic.twitter.com/iYTvTFlhpp — Pablo Montagna (@pablomontagna) October 16, 2024

Finalmente, sobre el rumor que lo vinculó como sustituto de Lanata, Fantino enfatizó:

La versión de los colegas era que yo hubiera ido a reemplazar a Lanata. Yo sueño y rezo para que Jorge vuelva al aire para tener su lugar. Además, si así él decidiera o no pudiese volver, estamos hablando de un irremplazable. Es un número uno de los número uno La versión de los colegas era que yo hubiera ido a reemplazar a Lanata. Yo sueño y rezo para que Jorge vuelva al aire para tener su lugar. Además, si así él decidiera o no pudiese volver, estamos hablando de un irremplazable. Es un número uno de los número uno

"El único lugar donde voy a trabajar por los próximos años en radio, es Neura. Y además, tengo un bebé de seis meses. No hay nada en el mundo que me pueda mover del lugar en el que yo quiero estar en el mundo, que es criar a mi bebé", concluyó.

---------

