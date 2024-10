¡Viva la libertad de expresión! (Inclusive en Pehuajó)

«No estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo »: la frase de Evelyn Beatrice Hall, a menudo mal adjudicada a François-Marie Arouet (Voltaire) sigue siendo la clave de toda sociedad democrática. En la Redacción de Urgente24 se defendía la libertad de expresión del actor Norman Brisky a expresar sin agravios su opinión sobre Israel vs. Gaza y la entidad judía DAIA debería respetarlo. Siempre polémico, Brisky es un militante de izquierda pero de origen judío y tiene derecho a manifestar su punto de vista. A menudo la DAIA confunde los intereses políticos de Israel con los intereses colectivos del pueblo judío, y no es lo mismo. Entonces, llegó el fallo de la CSJN.