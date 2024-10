Netflix traicionó a Corea del Sur: USA se robó El Juego del Calamar

En el avance de la segunda temporada, se ve a Gi-hun con el pelo teñido de rojo, como al final de la primera, contestando el teléfono en el aeropuerto. Una voz misteriosa le dice: “Te vas a arrepentir de la elección que tomaste ”. Gi-hun se queda paralizado, pero no se achica. “ ¿Quién sos? ”, pregunta. La voz responde: “ El que te hizo rico ”.

El video termina con el logo de la serie y la frase “Próximamente ”. Según Netflix, la segunda temporada se estrenará a finales de este año, aunque no se ha confirmado la fecha exacta.

Embed - NEXT ON NETFLIX 2024: The Series & Films Preview