Pablo Moyano: "un sector cree que hay que dialogar, nosotros creemos que hay que confrontar"

pablo-moyano.jpg Pablo Moyano: la CGT debe parar contra Milei NA

“Cada vez que echan trabajadores, Javier Milei se jacta de ello"

"Parece que disfrutaran destruyendo la vida de trabajadores. No se puede hablar ni negociar con esta gente porque te llaman para la foto y luego no te dan respuesta. No son creíbles”.