Es otra persona: Darío Barassi se peló y mostró cómo reaccionó su hija

Por qué Darío Barassi aceptó las condiciones de "Gutiérrez is mai neim"

En diálogo con Teleshow, Darío Barassi dio una entrevista en la que se refirió a la serie que protagonizará junto a Yayo Guridi y que se emitirá por Disney+.

"Necesitaba como perder un poquito el control. Estar un poco incómodo. Llevaba demasiado tiempo estando cómodo. Digo, para desafiarme un poco artísticamente y para que la carrera sea más rica y para que el público pueda ver algo de versatilidad", explicó sobre por qué aceptó cambiar radicalmente su apariencia.

Sobre la serie, expresó: "Es un policial humorístico con un poco de drama". "Son jornadas extensísimas, me buscan a las 5 de la mañana, me devuelven a las 8 de la noche", señaló sobre las horas de filmación.

"Tenía ganas de un desafío grande, que me tenga en primer lugar. No siendo Barassi, no estando del todo cómodo, era todo un desafío", sumó y reflexionó: "Necesitaba desafiarme. Perder un poquito el control".

