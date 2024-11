Juana Viale reveló por qué la enfurecía ser nieta de Mirtha Legrand

Juana Viale destacó la comodidad de su hogar

En otro lapso de la entrevista que salió por la pantalla de América TV, Juana Viale aprovechó para destacar la comodidad que siente dentro de su hogar junto a su familia.

"Es un lugar que me gusta, me gusta que mis hijos inviten a sus amigos, porque mi casa está siempre llena de vida y me alucina eso, me gusta", señaló la invitada.

Y agregó con humor y sinceridad: "Me gusta que mi hijo invite. Me dice: 'Voy con dos amigos'. Y, de repente, hay 16. Y me encanta".

Sin bien rápidamente aclaró que reniega porque no le avisa con tiempo para que se pueda organizar y comprar comida, reconoció: "Me encanta que haya vida".

