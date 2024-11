Alcohol, golpes y armas: El duro recuerdo de Barby Franco sobre su padre

Qué dijo Barby Franco sobre el nuevo romance de Pampita

Luego de la escandalosa separación con Roberto García Moritán, Pampita rápidamente se puso en pareja con Martín Pepa. Barby Franco, amiga de la modelo, opinó al respecto.

"A Caro la conozco desde la gestión Robert, digamos. En esa época me hice muy amiga. La verdad que antes no tengo la menor idea qué hacía, qué no hacía", dijo cuando desde el programa de América TV insinuaban que la influencer había sido infiel.





Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1854520279600386215&partner=&hide_thread=false Barbie Franco: "Si Burlando me es infiel, lo mato", y dijo: "Pampita está feliz"



Cc @desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/OwCllqnuoS — América TV (@AmericaTV) November 7, 2024



Y luego agregó: "No lo conozco. A ella se la ve espléndida. Está súper feliz, está muy contenta. Pero a él todavía no lo conozco".

Pamela David quiso poner un poco de picante cuando señaló que su nuevo pretendiente "tiene fama de infiel" a lo que la entrevistada atinó a sonreír y posteriormente señaló: "Yo siendo Pampita, teniendo ese lomo, teniendo esa cara, no voy a estar llorando por un 'mongui'. ¿Entendés? Ni loca".

------------------

Más contenido en Urgente24:

Guillermo Francella no está solo: Salió a comer varias veces con esta famosa figura

Un banco lanzó 24 cuotas sin interés en vuelos y hoteles

Aeropuertos: Esta tarjeta permite accesos gratis a salas vip

Alerta por rara infección de transmisión sexual: "Desagradable y dolorosa"

La serie de tan solo 8 capítulos que le compite a Netflix