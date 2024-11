Por Aerolíneas Argentinas, el Gobierno pagará casi US$400 millones a un buitre

aerolineas-1jpg.webp Titan Consorsium compró deuda y encabeza una demanda por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Foto: Crónica

Una cuestión de buitres: Titan Consortium y la compra a Burford Capital

El fondo había iniciado la demanda contra la Argentina en Estados Unidos, en 2019, y allí había pedido la intermediación del CIADI.

La llegada de Titan Consortium a este proceso judicial se dio luego de que le comprara los derechos de litigio a otro fondo, Burford Capital, otro conocido de la Argentina ya que es litigante contra la Argentina en el caso YPF, y que hasta ahora le dio a la Argentina un fallo adverso que la obliga a pagar US$16.000 millones.

La Argentina había rechazado en una primera instancia los argumentos que había presentado Titan Consortium en la causa, pero esa presentación no tuvo efecto positivo y un tribunal estadounidense determinó que la sentencia debía ser ejecutada.

Lo que sí debe ocurrir ahora es que, tal como se comprometió, que la Argentina pague lo que está estipulado, aunque para que los tiempos comiencen a correr primero se debe expedir el juez que entiende en la causa, quien debe dar la sentencia final.

En este punto no debería haber inconvenientes ya que este acuerdo de pago llega luego de una negociación entre las partes, por lo que no se espera que se generen nuevos cortocircuitos, al menos, no ahora.

