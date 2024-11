Cirielli aclara: "Es difícil cerrar Aerolíneas Argentinas, sino va directo a la privatización"

Negociaciones complicadas

“Ayer (11/11) hubo tres reuniones con los tres sindicatos que venían haciendo las medidas de fuerza y tengo entendido que dos están dispuestos a avanzar con las negociaciones, pero había uno, que es el de los pilotos, que no quería avanzar. Y esto traba todo, porque si no firman los tres, al Gobierno no les sirve este acuerdo”, advirtió este martes (12/11) Cirielli en declaraciones a Radio Rivadavia.