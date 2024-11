"La gente no está bien: muchos no llegan a fin de mes y tampoco pueden pagar el alquiler"

Sostuvo Guillermo Francos en LN+, con José del Río: "No nos va a pasar lo que ocurrió en la década de los años 90: la convertibilidad en Argentina no terminó bien por cuestiones políticas pero esta gestión de Javier Milei es diferente ya que su objetivo es el déficit 0. Es nuestra gran política de Estado. Al contar con equilibrio fiscal no vamos a tener los problemas que llevaron a la crisis de esos años”.