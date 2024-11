Vaca Muerta: El borrador que dejó lista la adhesión al RIGI (y habrá 'extraordinarias' de ser necesario)

image.png Rolando Figueroa, durante su exposición en Houston. Foto: Vaca Muerta News.

"Si nos cambian las reglas, seremos los primeros en alzar la voz", dijo entonces Rolando Figueroa, y amplió:

Cambiar al paradigma de la abundancia es abrirnos, incrementar el trabajo en toda la economía de la provincia, generar las condiciones para monetizar nuestro subsuelo. Si no lo hacemos en esta ventana de tiempo, lo vamos a perder, y creo que sería un gran fracaso generacional si no realizamos todo lo necesario para monetizar Vaca Muerta y redistribuirla como nosotros creemos que debemos hacerlo en la provincia

Ahora, Rolando Figueroa, con el borrador de esa reglamentación que Javier Milei publicará en los próximos días en sus manos, alistó la ley de adhesión que acompañará con un proyecto propio, Invierta en Neuquén, para promover otras actividades por fuera de Vaca Muerta.

Neuquén es clave para el RIGI y para proyectos asociados como los de exportación de GNL a través de las costas de Río Negro

Según el diario 'Río Negro', habría sido el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le "facilitó" el borrador y a quien además pudo sugerir algunas modificaciones al texto, negociación tras la cual un funcionario aseguró que quedó "todo ok".

caputo.jpg El ministro de Economía, que le permitió a Rolando Figueroa acceder al borrador de la reglamentación del capítulo Hidrocarburos de la Ley Bases e incluso sugerirle modificaciones, dijo anoche que "el levantamiento del cepo va a ser en 2025".

Cabe recordar que el ministro de Energía neuquino, Gustavo Medele, había hablado ya del marco normativo haciendo mención a que "la extensión de los permisos de exportación de petróleo es lo más importante". Según dijo al sitio 'Energía On', esperaban un plazo de "más de cinco años", teniendo en cuenta el tiempo que demora el armado de proyectos de esa envergadura.

Pero más allá de los detalles, lo que más le preocupaba a Rolando Figueroa era que la reglamentación "respete el espíritu de la Ley Bases", en cuya redacción, como se mencionó anteriormente, había participado activamente.

Otro "cambio de paradigma" (ahora, para Vaca Muerta)

Pasada la negociación y habiendo tomado nota de la reglamentación, en Neuquén insisten con el "cambio de paradigma" que ello significará. Pero no quisieron dar detalles de cómo será el decreto, por lo que habrá que esperar hasta su publicación en el Boletín Oficial.

Cuando ello suceda, Rolando Figueroa enviará a la Legislatura provincial el proyecto de adhesión al RIGI y la ley Invierta en Neuquén para promover la radicación de inversiones menores a los US$200 millones y que promuevan otras actividades por fuera de Vaca Muerta.

Pero dado los tiempos y siendo que las últimas sesiones del período ordinario serán el 4 y 5 de diciembre, en caso de no llegar con tiempo para esta fecha, ya se decidió, según medios locales, que el gobernador convoque a una prórroga o sesiones extraordinarias para que salga sí o sí este año.

