Vaca Muerta es la 'extorsión': "Sin RIGI no hay proyecto", y ofrecen versión neuquina para pymes

También Tagliaferri polemizó el hecho de que el RIGI avanza sobre recursos naturales que son de las provincias con regímenes por 30 años. "Estamos creando un nuevo régimen especial a 30/40 años y no tienen ninguna obligación de fortalecer, comprar metalmecánica argentina, nada. ¿No vamos a sacar el cepo? ¿Por qué dejamos por escrito que tienen acceso libre al mercado de cambios?", sentenció la legisladora.

Respuesta del Gobierno

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue quien le respondió en el primer día de debate de la Ley Bases en las comisiones del Senado, a Martín Lousteau:

"Argentina es mucho más caro que lo que pasa en Perú y Chile", dijo y precisó: "El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fueron de 35% el año pasado y ahora subieron al 43%. En Perú, es del 38-39%. Es mucho más caro acá".

"El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo", remarcó y aseveró: "Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías".

Es que Lousteau también llamó la atención sobre "una pérdida de soberanía no menor" en el artículo 162 del proyecto. "Cualquier norma o vía de hecho nacional o local que obstaculice" el desarrollo de las empresas amparadas por esta ley, explicó, "será nula de nulidad absoluta". "Lo expuesto aplica a todas las provincias y la Ciudad, independientemente de que las jurisdicciones elijan adherir o no" al RIGI, completó.

Guberman contestó que una cosa sería el régimen federal y otra cosa las normas provinciales, "siempre y cuando las provincias no generen cargas adicionales". "En referencia a la aludida pérdida de autonomía provincial, el régimen es optativo: si la provincia adhiere, la empresa que se quiera radicar en esa provincia se va a poder acoger al régimen y va a poder tener los beneficios", sostuvo el secretario de Hacienda, y agregó: "si las provincias no se adhieren, difícilmente una empresa vaya a querer instalarse si no va a tener la garantía de que no le van a cobrar impuestos adicionales".

El ex ministro de Economía contradijo al funcionario. "El 162 no dice eso", aseveró.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Francos, aseguró:

El RIGI no afecta la masa de coparticipación, diría que es todo lo contrario Porque si no hubiera RIGI, esas inversiones no vendrían a la Argentina. Entonces al venir esas inversiones crece toda la masa de impuestos coparticipables El RIGI no afecta la masa de coparticipación, diría que es todo lo contrario Porque si no hubiera RIGI, esas inversiones no vendrían a la Argentina. Entonces al venir esas inversiones crece toda la masa de impuestos coparticipables

También el vicejefe de Gabinete y mano derecha de Nicolás Posse, José Rolandi, indicó:

Con respecto al artículo 162, interpretamos y entendemos que la Justicia va a interpretar ese artículo dentro del régimen donde está circunscripto. El RIGI los únicos beneficios que otorga a las empresas son tributarios, aduaneros y cambiarios Con respecto al artículo 162, interpretamos y entendemos que la Justicia va a interpretar ese artículo dentro del régimen donde está circunscripto. El RIGI los únicos beneficios que otorga a las empresas son tributarios, aduaneros y cambiarios

Más críticas al RIGI

Desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) enviaron una nota a cada senador nacional alertando que el RIGI pone en riesgo 300 mil puestos de trabajo, "genera competencia desleal y atenta directamente contra la producción nacional".

En Unión por la Patria, el capítulo referido al RIGI dividió aguas en Diputados ya que seis legisladores del bloque votaron a favor y el resto en contra. Quienes acompañaron la creación del RIGI son de provincias mineras como San Juan y Catamarca.

Pero el senador Oscar Parrilli, hombre cercano a Cristina Kirchner, anticipó a Radio Spendid AM990, que los 33 senadores de Unión por la Patria votarán en contra de la Ley Bases:

Creo que están equivocados y se están comiendo un mensaje de los grupos económicos que instalan los temas en los medios de comunicación. Vienen a invertir sin pagar impuestos y avasallando a las autonomías provinciales Creo que están equivocados y se están comiendo un mensaje de los grupos económicos que instalan los temas en los medios de comunicación. Vienen a invertir sin pagar impuestos y avasallando a las autonomías provinciales

Se refería puntualmente al RIGI... Respecto a esto, declaró: " Lo que hacen con el RIGI es regalar Vaca Muerta. Es una privatización encubierta de YPF. ¿Qué tiene que decir Nación sobre las concesiones provinciales?", enfatizó, en coincidencia con la visión expresada por Cristina Kirchner durante su último discurso en Quilmes.

Es que, sin dudas, es Vaca Muerta la que queda en el centro de la escena. De hecho, sumó este fin de semana, la promesa de otra versión de RIGI, en este caso por parte del Gobierno neuquino de Rolando Figueroa que en el Club del Petróleo en Houston, Estados Unidos, anunció un nuevo RIGI para las pymes "que quedaron de lado".

figueroa houston.png Rolando Figueroa prometió RIGI neuquino desde Houston, Estados Unidos.

Dijo que enviará a la Legislatura un proyecto de ley para crear un régimen de inversiones que beneficie a las pymes de Vaca Muerta, tras considerar que muchas "quedaron de lado" en el RIGI que incluyó la Ley Bases de Javier Milei. Además, adelantó que ofrecerán una rebaja de regalías para las pequeñas y medianas empresas que quieran comprar los bloques maduros que pondrá a la venta YPF.

El gobernador habló en la previa de la Offshore Technology Conference (OTC) que organizó la Cámara de Comercio Argentina-Texas, y que se realiza en Houston, una conferencia que reúne a empresas petroleras de todo el mundo.

Figueroa dijo a los asistentes que "si se cumple el poder equilibrar la macroeconomía de Argentina va a ser un gran disparador para que Vaca Muerta pueda funcionar" y que "están todas las variables acomodadas para explotar y crecer".

Recordó que, tras la media sanción la semana pasada, ahora está en el Senado de la Nación la ley que incluye el RIGI, pero advirtió que "muchas empresas pequeñas han quedado de lado" en el esquema. Para ellas dijo que "próximamente" van "a enviar a la Legislatura un régimen específico para pymes, un régimen de inversiones de Neuquén para promocionarlas".

Y agregó que también incluirá "un régimen para que puedan participar de las áreas de convencionales o bloques maduros de los que se quiere desprender YPF". "Vamos a brindarle a pymes neuquinas una rebaja de regalías para que se puedan presentar de forma más competitiva", afirmó.

En Neuquén hay unas nueve áreas que YPF puso a la venta a través del Proyecto Andes, una iniciativa que incluye a un total de 30 bloques en todo el país.

Figueroa analizó ayer frente a los empresarios que participaron del brindis de la pre-OTC que las herramientas que propondrá la provincia "tienen que ver con que el tercer anillo pueda crecer". "Estamos convencidos de que el tercer y cuatro anillo necesitan ayuda, necesitan apalancamiento financiero, la aplicación de conocimiento y tecnología y estamos dispuestos a financiarlo para poder ser entre todos un equipo", planteó y volvió a insistir con la ayuda de las operadoras para mejorar la logística y hacer las obras de infraestructura que se necesitan.

Cabe mencionar que las RIGI habían sido criticadas antes por la Unión Industrial Argentina y cámaras empresarias de todo el país antes de su debate en Diputados, alertando que su redacción deja afuera de los beneficios a las pequeñas y medianas empresas que brindarían los servicios a esas grandes inversiones. Pero pese a que el problema fue planteado por algunos diputados, finalmente el oficialismo no aceptó incorporar cambios.

¿Extorsiones para su aprobación?

Vaca Muerta

Pero mientras Figueroa promete beneficios a las pymes, desde el Gobierno nacional y el sector privado, afirman que de no aprobarse el cuestionado RIGI, no habrá financiamiento para las etapas iniciales de el proyecto de la planta de gas natural licuado, GNL, e infraestructuras aledañas para exportar el gas y el potenciar definitivamente a Vaca Muerta.

En el sector energético hay coincidencia al respecto. Esa planta es la instalación necesaria para transformar el gas y hacerlo exportable por medio de barcos, los mismos que hoy importa el país y que generaron fuerte impacto en el gasto de dólares del Tesoro y el BCRA en los últimos años (aunque menos desde que funciona el Gasoducto Néstor Kirchner).

El proyecto tiene plena continuidad en éste. Es que se trata de la megaobra de infraestructura que permitiría, desde 2031 y si se cumplen las previsiones oficiales, exportaciones anuales totales por unos US$30.000 millones (gas y también crudo).

YPF y la malaya Petronas ya trabajan en los primeros e incipientes pasos del proyecto. Ambas firmaron un acuerdo de entendimiento en 2022 y desde entonces hay reuniones preparatorias, con un ojo puesto en los detalles técnicos iniciales del mega proyecto, y otro en la financiación pero, sobre todo, en los vaivenes políticos de la Argentina. En la petrolera de bandera, que a esta altura está descartado que la administración Milei pretenda venderla, aseguran que el proyecto es "absolutamente estratégico para el Gobierno".

Cuando se firmó el primer acuerdo, Petronas dijo que "la Decisión Final de Inversión de los proyectos se tomará después de que se haya llevado a cabo una evaluación técnica y comercial diligente, respaldada por condiciones fiscales, legislación y políticas propicias". Pidieron, y siguen pidiendo seguridad jurídica por ley para el proyecto.

Desde entonces se puso en marcha lo que se conoció como la Ley de GNL, que Sergio Massa impulsó y logró media sanción en Diputados aunque luego nunca avanzó en el Senado. El proyecto establecía que se otorgarían beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión de al menos US$1000 millones, o una capacidad mínima de producción instalada de un (1) millón de toneladas de GNL por año (MTPA). Sería así el "mismo proyecto" que ahora lleva el nombre de RIGI.

"Si no hay RIGI, no hay proyecto. Estamos hablando del mayor proyecto de infraestructura de la historia de este país. Un proyecto del que además de YPF y Petronas van a participar, de una manera y otra, todas las empresas de la industria", aseguró off the record una fuente oficial involucrada en el proyecto.

