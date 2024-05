Clarín confirma a Urgente24: Distancias entre Patricia Bullrich / Luis Petri

Fue Bullrich quien propuso a Milei al ex diputado mendocino de radicalismo anti K para el cargo en Defensa. Hoy no están peleados “para nada” afirman en el Gobierno, pero es evidente que no marchan juntos porque Petri responde al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al secretario de Estrategia, Jorge Antelo, desde que estos últimos impusieron los nombres de la cúpula de las Fuerzas Armadas y no los que proponía Bullrich. Es la política, dirán con mucha lógica.

En ese sentido, Becker que trabajó para Bullrich en su primer ministerio de Seguridad, se va como parte de un ajuste del tablero del poder y la política en el gobierno nacional, más allá de que efectivamente había una fuerte fricción interna que debería acomodarse. Oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, experto en Supply Chain Management y Logística en Emergencia, Becker tiene mucha experiencia en el área de logística internacional y procesos de compra, particularmente en el Ejército.

Pero mientras que Petri logró una aceitada relación con secretarios del Ministerio a los que no conocía al asumir como, el de Asuntos Internacionales, el estratega Juan Battaleme, o el de Investigación, Política Industrial y Producción, Raúl Guillermo Marino, con Becker la relación fue mala desde el vamos.

Durante la reciente llegada del rompehielos Irizar, Petri y su ahora ex jefe de Gabinete ni siquiera se saludaron, cuentan quien estuvieron en la ceremonia. También es cierto que tampoco estuvieron el Comandante Conjunto Antártico, General de Brigada Edgar Calandin; .y el Comandante Operacional General de Brigada, Jorge Fabián Berredo, que es el jefe de Calandín.

Si todo sigue así, es probable que uno o u otro, o los dos, se marchen amablemente en los próximos días. Pero puede ser que Petri, para aparentar tranquilidad y orden, les pida que se queden.

La versión oficial del Ministerio es que a Becker, “se le pidió la renuncia porque no cumplía sus funciones”. Con ello Petri se da el gusto de querer mostrar el poder de haberlo echado. Pero otras fuentes confirman que fue Becker quien se fue tras no funcionar su relación con Petri ni con el teniente general retirado, Claudio Pascualini, secretario de Estrategia y Asuntos Militares, con el que vivía una situación laboral “contra natura”. Pascualini, que en los hechos es un viceministro, era subordinado de Becker, pero como militar tiene un rango superior.

Si nunca funcionó la relación de Becker con Pasqualini ni con Petri y ahora, con la salida del primero también se deshacen de un hombre de Patricia Bullrich.

Por ahora, no sale a la luz otro problema latente: el decreto reglamentario que Petri quiso implementar para que las Fuerzas Armadas fueran a Rosario, todavía no salió porque los asesores jurídicos de la cartera lo desaconsejaron. El ministro hacía fuerza que saliera pero Becker, que tiene muy buen trato con los militares, lo desaconsejaba.

En el ministerio niegan por ahora que la abogada María Lucila Carrasco pueda ocupar la jefatura de Gabinete que dejó vacante Becker. Fuentes críticas a la gestión del ministro hicieron circular esa información y dijeron que Carrasco llegaría a ese puesto recomendada por la pareja de Petri, la reconocida periodista Cristina Pérez. La ligan a ella porque también la jefatura de prensa, la ocupa una amiga de Cristina, Luciana Luppo, que respetada, cayó muy bien.

Pero una cosa es la conducción de Prensa, y otra el Gabinete, que debe comandar incluso a militares de alto rango. Carrasco integra el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trabajó en Seguridad en Vicente López. En el Ministerio niegan rotundamente cualquier vinculación entre Carrasco y Cristina Pérez, y además, afirman que son varios los candidatos en la mira para ocupar la jefatura de Gabinete

Como dato adicional sobre la relación actual -no mala, pero sí distante- entre Petri y Bullrich vale recordar que el viernes hay una ceremonia por el aniversario 91 de la Liga Naval Argentina, y tanto preguntaron uno y otro si iban que se resolvería que no vaya ninguno. Pero final abierto.

