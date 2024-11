El día que las ratas le ganaron a Pablo Escobar: Una ironía del imperio narco

image.png El dinero perdido se tomó como "el costo de hacer negocios". Qué paradójico que uno de los imperios criminales más grandes de la historia lo vencieran los roedores.

La lección que quedó fue clara: el dinero, aunque da poder, no resuelve todo. La ambición desmedida y no saber adaptarse a los límites de la realidad pueden ser el verdadero enemigo de cualquier imperio, criminal o no. Como decía Roberto, "los reyes necesitan castillos", pero incluso los castillos más fuertes pueden caer ante la fuerza de la naturaleza.