Fernando Niembro retrucó con hacerle "comer un juicio" a Yanina Latorre

Ese audio se viralizó hasta llegar a oídos de Yanina Latorre, que no tardó en responder durante el pase con Luis Majul en El Observador 107.9. “El periodista deportivo de cepa es un resentido. Los dos boludos son dos cracks en el fútbol y mi marido es un genio en lo que hace, es un número uno. Me parece un desubicado. ¿Hay que ser Niembro para saber de fútbol? Pobre tipo. Está con los dos mejores: Mariano Clos y el Pollo Vignolo. Como no hay otro al nivel de Diego, los dos tienen al mejor… Me parece un desubicado lo que dijo (Niembro)”, opinó la panelista de LAM, que también lo tildó de “corrupto”.