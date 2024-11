FIFA tendría la solución para que la Finalissima se juegue en 2025

Intervención de FIFA

Tal como dijo Lionel Scaloni, el calendario es muy apretado, pero FIFA tiene en mente cuál sería la solución para que finalmente la Finalissima se juegue en 2025.

España, si pierde contra Países Bajos en marzo, tendría libre las fechas de junio, pero allí Argentina deberá enfrentar a Colombia y Chile en Eliminatorias Conmebol.

Por ende, la solución que plantea FIFA depende de dos factores:

Eliminación de España de Nations League y sorteo de Eliminatorias UEFA 2026.

En caso de que España quede eliminada de la Nations League, quedaría libre la fecha de junio. Ahora bien, en caso de que los españoles estén en un grupo de 4, la idea de FIFA es adelantar las fechas de Eliminatorias de este país (a junio) y que quede octubre o noviembre como libres. En ese caso, en alguno de esos meses podría ser la Finalissima ya que Argentina, en septiembre termina las Eliminatorias Conmebol.

Otra chance (con menor posibilidad), es junio 2025 en caso de que Argentina clasifique en la doble fehca de marzo a Norteamérica 2026 y España esté libre.

En caso de que no se dé, la fecha estipulada sería marzo 2026, pero depende de que España no deba jugar Play Off de las Eliminatorias UEFA.

