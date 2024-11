Yanina Latorre cruzó a Wanda Nara tras oficializar su romance con L-Gante

Embed - El Observador on Instagram: "Yanina Latorre: "Wanda, hacé lo que se te cante, pero no lo muestres" #Yanina1079 con @yanilatorre" View this post on Instagram A post shared by El Observador (@elobservador1079)



Asimismo, la esposa de Diego Latorre la bancó en su decisión de separarse. "Creo que no hay que quedarse donde uno no quiere estar, con alguien que te fue infiel, hay gente que puede perdonar y gente que no. Y es loable", sostuvo.