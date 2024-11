Victoria Villarruel desmintió a LAM: ¿Horror periodístico u 'opereta' de Casa Rosada?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1853581690599297178&partner=&hide_thread=false Se casa VICTORIA VILLARRUEL con el empresario SEBASTIÁN BAJCETIC



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/pAcpmLNsi3 — América TV (@AmericaTV) November 4, 2024

Ante esto, Villarruel no titubeó y negó todo mediante la ex red social del pajarito. La abogada respondió a un tuit de la cuenta El ejército de LAM:

Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia arranquen la fiesta Me estoy enterando por ustedes de mi casamiento. Si el 8/12 ven que no llego a la Iglesia arranquen la fiesta

¿Error garrafal de Yanina Latorre/LAM? ¿O algo más...?

Bajo una mirada meramente periodística, es imposible no preguntarse lo básico: si Latorre tenía la información y se atrevió a confirmarla en el prime-time, ¿por qué no la constató con Villarruel en primera instancia? Desde el vamos, esto es un error gravísimo que no sólo va contra la profesión sino que además atenta contra la ética.

No conforme con esto, la panelista reposteó en sus redes sociales mensajes de sus seguidores que aventuraban que su versión era cierta. Entonces, ¿cuál es su fin ante tamaña puesta en escena?

Latorre.png

Sin embargo, otra hipótesis un tanto más sombría asoma y es que todo pudo haberse tratado de una maniobra gestada en Balcarce 50 cuyo objetivo sería darle a entender a la Vicepresidenta que el resto del Ejecutivo tiene conocimiento de su vida íntima.

Si tal fuera el caso, recuerda a lo acontecido con Nicolás Posse y su eyección de la Jefatura de Gabinete ante denuncias de presunto espionaje interno sobre varios ministros. Quien lo acusó de esto, entre otros, fue Sandra Pettovello, a quien Posse le deseo un "buen viaje" previo a que la Ministra de Capital Humano realizara una visita privada a Punta del Este.

